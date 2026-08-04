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ФАС возбудила новые дела на рынке топлива и выдала предупреждения операторам АЗС

Территориальные органы ФАС возбудили новые дела и выдали предупреждения операторам АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

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