Хилари Суэнк, известная актриса, ожидает третьего ребенка от мужа, бизнесмена Филипа Шнайдера. Пара, имеющая уже трехлетних двойняшек, готовится к пополнению в семье к Рождеству, чему очень рады их дети, сын Ом и дочь Айя.
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