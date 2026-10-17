Хилари Суэнк, известная актриса, ожидает третьего ребенка от мужа, бизнесмена Филипа Шнайдера. Пара, имеющая уже трехлетних двойняшек, готовится к пополнению в семье к Рождеству, чему очень рады их дети, сын Ом и дочь Айя.