Из бюджета потратят 9 миллионов на ремонт тротуаров у омской госдачи на Березовой. Старые дорожки демонтируют и уложат новые.
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Из бюджета потратят 9 миллионов на ремонт тротуаров у омской госдачи на Березовой. Старые дорожки демонтируют и уложат новые.