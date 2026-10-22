Renault Group продает подразделение Alpine Racing SAS бельгийской компании Dumarey Group. Завод во Франции переходит к новому владельцу, который продолжит работу под брендом Dumarey, сохраняя 150 рабочих мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роспатент вручил ...
- ХЛ Адвокат Гранкин и...
- Семь тысяч британ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым