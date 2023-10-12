В Думе рассмотрят законопроект о надбавке неработающим пенсионерам

Дополнительная социальная выплата для неработающих граждан на пенсии будет предусмотрена новым законопроектом вносимым группой депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, 12 октября передает ТАСС.
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