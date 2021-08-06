"Лестница? Нет, не слышали": для ремонта светофора рабочие вызвали автовышку

На одной из улиц Уссурийска ремонтники проявили настоящую русскую смекалку. По всей видимости, для починки светофора уссурийцы не нашли стремянку и вызвали автомобиль с вышкой.
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