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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Baza выпустила фильм о "политеховском" маньяке из Барнаула. Что из него мы узнали?

Baza выпустила фильм о "политеховском" маньяке из Барнаула. Что из него мы узнали?

Краткий пересказ и самые интересные факты из расследования коллег Baza на своем YouTube-канале опубликовала расследование о маньяке из Барнаула, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов убивал девушек.

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