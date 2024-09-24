Силы ПВО США сообщили о российских военных самолетах рядом с Аляской

Обнаружили и проследили четыре военных российских самолета в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ) объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), сообщила 24 сентября пресс-служба ведомства.
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