Василевский пропустил 4 шайбы от «Калгари». У него менее 90% сэйвов в 4 последних матчах при 3 поражениях

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы в матче с «Калгари». Российский вратарь «Тампы» парировал 28 бросков из 32.

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