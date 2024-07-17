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Дзен Дневник

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Письмецо на деревню Донюшке

Письмецо на деревню Донюшке

Ссохшийся о свалившихся на него скорбей пополам с нефтяными бенефициями кум Витя, отданный два года назад на ученье к одному очень опытному плотнику с заделом на очень далекое, но очень большое будущее, в эту ночь не ложился спать.

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