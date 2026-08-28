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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кизимов об обмене из «Автомобилиста»: «Не хотел начинать сезон как затычка дырок в составе. Я знаю себе цену. От сделки с «Северсталью» все выиграли, никто не в обиде»

Нападающий Семен Кизимов прокомментировал свой обмен из « Автомобилиста » в « Северсталь ». – С точки зрения статистики прошлый сезон у вас получился неплохим, почти пол-очка за игру в среднем с учетом игры в нижних звеньях.

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