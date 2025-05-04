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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Ударят по больному»: новые санкции США против «Газпрома» и российских банков уже на столе у Трампа

«Ударят по больному»: новые санкции США против «Газпрома» и российских банков уже на столе у Трампа

БлокнотРУ В США подготовили новый пакет экономических санкций в отношении России - сообщает агентство Reuters.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Говоря о миротворчестве, он преследует свои цели. Зачастую, не только далёкие, но не имеющие ничего общего с мирным завершением. Вот, взывая к миру, например, под угрозой прекращения поставок ОРУЖИЯ (!) он заставил своих украинских вассалов подписать кабальное соглашение о недрах. Который ни один здравомыслящий человек даже и рассматривать бы не стал: поскольку это попросту грабёж. Эти стали. А куда им деваться?
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2 час.
зуфар юсупов
Санкции против Газпрома ударят по Сечину? Да нихрена. Картошка стоит 100руб. Станет 200руб. А олигархам похрен. И на трудягу власть положила...
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1 час.
Александр
Пошли они ВСЕ на х...  !
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1 час.
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