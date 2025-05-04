Дмитрий Боев

Говоря о миротворчестве, он преследует свои цели. Зачастую, не только далёкие, но не имеющие ничего общего с мирным завершением. Вот, взывая к миру, например, под угрозой прекращения поставок ОРУЖИЯ (!) он заставил своих украинских вассалов подписать кабальное соглашение о недрах. Который ни один здравомыслящий человек даже и рассматривать бы не стал: поскольку это попросту грабёж. Эти стали. А куда им деваться?