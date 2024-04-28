МИД ответил на предложение обменять новые регионы на замороженные активы РФ

Вик Норд

Вы слава богу не торгуете Родиной,а сколько уже отдали даже не за понюх табака...,14-ть республик,СЭВ,Варшавский договор,страна была ограблена до исподнего...,как вспомню горбачёво-ельцинское время,оторопь берёт,как выжили то?И тот кто что то говорит о важности сделанного этими иудами для страны,просто пид@р гнойный!Только за погибших в Чечне,за умерших от американского спирта,за наркотики,и вонючие окорочка Буша,им бы 100 лет расстрела,им прощения никогда не будет!