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Смешной рассказ про козла Кешу

Смешной рассказ про козла Кешу

Хотите узнать, как один необдуманный поступок и вера в слово «смирный» могут превратить обычный пустырь в эпицентр деревенского хаоса? Тогда этот смешной рассказ про козла по имени Кеша — именно то, что вам нужно, ведь дядя Толя и представить не мог, какой «газонокосильный агрегат» однажды приведет за собой.

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