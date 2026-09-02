Смешной рассказ про козла Кешу

Хотите узнать, как один необдуманный поступок и вера в слово «смирный» могут превратить обычный пустырь в эпицентр деревенского хаоса? Тогда этот смешной рассказ про козла по имени Кеша — именно то, что вам нужно, ведь дядя Толя и представить не мог, какой «газонокосильный агрегат» однажды приведет за собой.