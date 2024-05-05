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Они не нужны даже на родине? Глава СК Бастрыкин призвал закрыть границы для мигрантов

Они не нужны даже на родине? Глава СК Бастрыкин призвал закрыть границы для мигрантов

Александр Бастрыкин выразил крайне негативное отношение к миграционной политике России, призывая закрыть границы для мигрантов, которых, по его мнению, не ждут на родине.

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Комментарии
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Александр Созинов
А Грозный вообще вышел на первое место по благоустроенности. Даже Москвабад опередил🙂. Не плохо в Махачкале, Владикавказе... а в Сибири опять идут дожди... хотя ещё Ломоносов говаривал, что богатство России Сибирью приростать будет! Почему бл... кавказ тогда жирует!?
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10 час.
Александр Созинов
Ну так и я про то же😂
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10 час.
АС
Александр Созинов
Если бы тот же Бастрыкин со своим следкомом, хоть и с большим опозданием, но инициировал возврат в Россию сбежавших за рубеж госпреступников (это почти весь чиновничий аппарат), а так же наворованного ими (как это недавно сделали в Китае) я бы очень был ему признателен! Просто до глубины души!
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10 час.

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