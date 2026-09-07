Не рано ли в небо с «верными ведомыми»?

Беспилотник-носитель с тяжелым вооружением, большой дальностью полета и способностью действовать в условиях противодействия — это как раз то, что должен был предложить X-47B, от которого в свое время отказались.
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