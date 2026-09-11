Врач Сошников: кровоточивость десен может указывать на нехватку витамина C

По состоянию зубов и слизистой оболочки рта иногда можно заметить признаки, которые связаны с нехваткой витаминов и минералов.
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