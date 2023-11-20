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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Португалии: «В следующем году люди должны увидеть целеустремленную команду, которая хочет стать лучше»

Мартинес о Португалии: «В следующем году люди должны увидеть целеустремленную команду, которая хочет стать лучше»

«В следующем году люди должны увидеть целеустремленную команду, которая хочет стать лучше. У наших игроков невероятно высокий класс, и в команде высокая конкуренция.

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