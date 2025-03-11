Американский журналист Такер Карлсон в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо заявил, что Украина не является суверенным государством, а ее правительство было поставлено американскими спецслужбами в ходе государственного переворота в 2014 году.
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