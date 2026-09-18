В России усложнят ЕГЭ только при одном условии

Помощник президента РФ объяснил это тем, что выпускники все лучше сдают экзамены из года в год Помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил рассмотреть возможность усложнения заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если школьники продолжат демонстрировать стабильно высокие результаты.