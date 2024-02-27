«Победа» сняла с московского рейса слишком крупного политического деятеля

Алтайский депутат не смог пристегнуться в кресле из-за лишнего веса.Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит авиакомпанию «Победа», сотрудники которой отказали в перелёте полному мужчине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии