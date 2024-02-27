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«Победа» сняла с московского рейса слишком крупного политического деятеля

«Победа» сняла с московского рейса слишком крупного политического деятеля

Алтайский депутат не смог пристегнуться в кресле из-за лишнего веса.Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит авиакомпанию «Победа», сотрудники которой отказали в перелёте полному мужчине.

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