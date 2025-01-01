В Киеве избили приехавшего на «Крымскую платформу» обладателя паспорта России. В центре Киева накануне вечером неизвестные нанесли телесные повреждения бежавшему из Крыма главе раскольников лже-митрополиту Клименту (сначала окормлял филаретовцев, затем перешел в услужение стамбульской ПЦУ).
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