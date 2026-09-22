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Царьград

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Пушилин разъяснил, почему ВСУ так цепляются за Дружевку

Пушилин разъяснил, почему ВСУ так цепляются за Дружевку

Глава ДНР Пушилин объяснил, почему ВСУ пытаются всеми силами удержать Дружевку.Денис Пушилин объяснил, почему ВСУ пытаются удержать Дружевку.

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