Пушилин разъяснил, почему ВСУ так цепляются за Дружевку

Глава ДНР Пушилин объяснил, почему ВСУ пытаются всеми силами удержать Дружевку.Денис Пушилин объяснил, почему ВСУ пытаются удержать Дружевку.
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