Кино: Как выглядит сегодня дочь Ирины Цывиной, которую второй муж актрисы похитил и увёз в Черногорию

Судьба Ирины Цывиной сложилась очень непросто. Она шесть лет прожила в браке с известным актёром Евгением Евстигнеевым, а после его смерти дважды побывала замужем, но стать счастливой актриса так и не смогла.
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