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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано! Олусегун об РПЛ

Вчера краснодарцы стали чемпионами России в первые истории клуба, обыграв в последнем туре «Динамо» (3:0).

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Комментарии
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Grandad
Пора уже ввести ограничения на финансирование команд, как за рубежом, где с этим очень строго.
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15 час.
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