Обложка © VK / Минобороны РоссииСегодня 918 прочитали Из Курской области Зеленский и командование вывели после боёв две свои ДШБр, началось избиение ВСУ в зоне СВО на Покровском направлении, — боевой дайджест Life.
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