Россиянам перечислили путающие с депрессией нарушения в организме

В России растут продажи антидепрессантов: в первом квартале 2026 года спрос на такие препараты увеличился на 22 процента в упаковках год к году, сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.