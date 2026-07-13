Россиянам перечислили путающие с депрессией нарушения в организме

В России растут продажи антидепрессантов: в первом квартале 2026 года спрос на такие препараты увеличился на 22 процента в упаковках год к году, сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
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