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Мужчине лучше с неухоженной женщиной?

Мужчине лучше с неухоженной женщиной?

Прочитала статью с интригующим названием: почему мужчине лучше с неухоженной женщиной. Аргументы потрясают.

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Wlad Wlad
По мнению нашей МРАЗИ "женщина" - это КУКЛА прошедшая ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ. *** Мужчинам лучше с Женщинами, а не с ФЕМИЗДАНУТЫМИ МРАЗЯМИ.
Камиль Гарифуллин
именно!Лучше и комфортнее с обычной женщиной(серой мышке)!А не быть Аленякой при вечно недовольной жене-стерве.
Виктор Белогорцев
а ухоженных почти нет, есть только оштукатуренные и перекроенные
Сиддхартха Гаутама
Перекройка - штука дорогая, хороший уход стоит дешевле НАМНОГО. Вот штукатурка в килограмм - это да - дешево и сердито.
Алена Иванова
Плохо вы женщин знаете!)))))
Malvina Ya
Все люди разные, я и не говрю за всех.
Malvina Ya
Ну каких хотите видеть рядом, такими они и становятся, женятся то видят на ком, что значит не ухоженая женщина? Та что дома смывает макияж, одевает халатик и начинает уборку, готовку, ну так оденьте шпильки и помойте в них пол, или та которой мужчина не уделяет внимания и в целях экономии в ресторан приглашал в день свадьбы, или вы считаете что не ухоженая не принимает душ, не причесывается, сидит дома жрет и толстеет то что муж приготовит? Если мужчина хочет видеть красиво одетую, с маникюром, без матов и истерик, нужно вести себя подабающим образом, ну сводите в магазин, посоветуйте что ей лучше взять, выходите с ней на люди, чтоб ей жить хотелось для вас, ну и придется взять на себя часть работы по дому, не одни мужики устают на работе, только на женщинах вся домашняя работа, вы думаете так просто быть ухоженой на все сто, нет, нужно и салоны красоты и фитнес, вы задумывались что 24 часа не хватит, запросы то эвон какие, так что не все зависит от женщины, интересное кино, сами то мужики ухоженые? Из за щек ушей не видно, ну остальное и вам понятно, просто обратите в нимание хотя бы на прохожих.
Виктор Белогорцев
можно смыть макияж и причесаться, а можно остаться лохматой, халатик можно напялить драный и в заляпанный, а можно одеть чистый и акуратно заштопанный, почему бабьё считает уходом посещение салонов, а самостоятельно причесаться и наложить маску или нанести макияж это для них уже не уход за собою мужики видят многих а не только тех которые рядом с ними и составляют свое мнение не по одной которая рядом, а смотрят и на прохожих, поэтому я и говорю в основном оштукатуренные и перекроенные, но не ухоженные
Malvina Ya
Знаете что, если у женщины есть приличный халатик, она не когда не оденет дранье, если она получает комплименты от мужа, она всегда будет стремиться быть опрятной и на высоте. Ну а если мужу все по хрену, руки опускаются на столько что уже и женщине все похрену.
Алена Иванова
Если это уважащая себя женщина - она всегда ухоженная. Я не говорю про дорогу косметику, которая сейчас, кстати, немодна. А просто со вкусом одетая, ухоженная, знающая себе цену. Иначе тебя окружащие ценить не будут!((((
Денис
Ухоженная примет душ, причешется, подмоется, это основное для нормально мужа чё должно быть в жене. А если женатику всегда хотеть куклу с маникюром, это какой-то бзик который остался из детства. Недавно читал тему, мужики обсуждают ”красивую“ резиновую Зину, — ”А сколько стоит?... Ух ты, мне б такую!“. Я говорю, бляха-муха, вам чё живых баб не хватает? Говорю, лучше шлюху снять, но живую. Один отвечает вроде грамотно и как взрослый, — ”Шлюхи это не законно, а кукла своя, чистенькая и у себя дома.“ Я там обалдел, и зашедшие бабы писались от смеха.)))
Денис
Такую ухоженность надо? )))
Денис
Есть выражение — накрасилась как проститутка. Согласна с таким утверждением?
Виктор Белогорцев
мужик женился и стех пор стал заикаться, утром увидел жену умытую
Денис
Такую или нет?
Malvina Ya
Ели мужчина козел, он и женщину старается под себя скроить. И почему вы решили что женщина требует денег, сейчас женщины самодостаточные, кстати ухоженые, умными стали, мужиков козлов содержать не хотят, вот они и бесятся. А посути муж должен заработать, а жена приготовить.
Виктор Белогорцев
https://www.youtube.com/watch?v=rAHXxrIz1AU&list=PLSx5uvoGWVzSteDiBPuM6IV1WM3_sirkD
Malvina Ya
Сказать вам нечего. А смеется тот кто смеется последний.
Виктор Белогорцев
про оштукатуренных да перекроенных говорить только время убивать
Денис
- Да, блин, женская логика! - Что ты хочешь этим сказать? - Крашеные волосы, нарисованные глаза, силиконовые сиськи, пластические операции! - И что? - Как что? А потом они говорят, что настоящих мужчин нет!
Виктор Белогорцев
Ты ушла рано утром — Собралась в один миг. На подушке остался Твой зеленый парик. Ты оставила зубы, Не взяла в этот раз И контактные линзы И искусственный глаз. Накладные ресницы Не взяла ты с собой, Уши, брови и ногти, Аппарат слуховой, Две руки из пластмассы, Два протеза ноги, Две груди надувные И вставные мозги. Я сижу размышляю — До меня вдруг дошло: Раз все это осталось, Так чего же ушло?!!
Денис
Снял мужик проститутку за 5 баксов. Она разделась, потом сняла с ноги протез, отстегнула накладную грудь, вынула вставную челюсть… Мужик поворачивается, чтобы уйти. - Ты что, котик, сбежать xочешь? - Нет, просто я член в другиx брюкаx забыл.
Денис
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Malvina Ya
У меня на этот счет свои взгляды, а сказать я хочу - какой хочешь видеть женщину , такая она и станет. Женщина всегда следит за собой(бомжи и с вредными привычками не всчет) да бывает не уложишь волосы иногда, причин много, ребенок приболел или сама, или дела не позволяют, а вывод такой-есть мужики и они знают чего хотят от женщины, за таким как за каменной стеной, а есть прынцы, вроди и все хорошо и сама хороша, но тянет на сторону, такие королями уже ни когда не станут. Согласен?
Malvina Ya
Это вы о наших звездах звезданутых?)))
Malvina Ya
))))) юморист.
Malvina Ya
Денис, обыкновенная женщина себе такую роскошь не позволит, она не думает как накачаться селиконом, она о семье думает и если муж ее замечает, это для нее счастье, а значит хочется жить, украшают женщину не крашкные ресницы, а блеск счастливых глаз.
Виктор Белогорцев
звезды ла еще звизданутые меня не интересуют, только небесные
Malvina Ya
Есть, но очень мало. Да женщины не все и не всегда ангелы.
Денис
У вас тут несколько комментариев мне, я не понял, это ответ на какой из моих нескольких.)))
Malvina Ya
Да, ответ
Malvina Ya
Да, ответ
Денис
Мужики идиоты если соревнуются с бабой насчёт втягивания живота.))) Авторка попутала понятия, неухоженность и скромность. Если она скромная, не значит что неухоженная. А красивой она может быть просто от природы, хоть даже пьяная и помятая спросонья, такой и макияж не нужен, природа ей дала всё. Если серая мышь не боится показаться на людях без красок, значит у неё нет комплексов и она наоборот знает цену себе настоящей, не обманывает мужика макияжем. Я если вижу накрашенную красавицу, то НЕ могу дать оценку, я НЕ знаю какая она под краской, может на самом деле кикимора. А вот сам скромный характер уже делает её привлекательной, это всегда ценилось, пусть даже она внешне не очень.
Анна Anmi
Блин, у всех свои извращения! Я знала мужика, который реально хотел секса с немытыми женщинами, у которых сальные волосы! Слава богу, такого видела только одного))

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