Стерва & К°ПолитикаМужчине лучше с неухоженной женщиной? Прочитала статью с интригующим названием: почему мужчине лучше с неухоженной женщиной. Аргументы потрясают.Вернуться к статье342НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladПо мнению нашей МРАЗИ "женщина" - это КУКЛА прошедшая ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ. *** Мужчинам лучше с Женщинами, а не с ФЕМИЗДАНУТЫМИ МРАЗЯМИ.Камиль Гарифуллинименно!Лучше и комфортнее с обычной женщиной(серой мышке)!А не быть Аленякой при вечно недовольной жене-стерве.Виктор Белогорцева ухоженных почти нет, есть только оштукатуренные и перекроенныеСиддхартха ГаутамаПерекройка - штука дорогая, хороший уход стоит дешевле НАМНОГО. Вот штукатурка в килограмм - это да - дешево и сердито.АИАлена ИвановаПлохо вы женщин знаете!)))))Malvina YaВсе люди разные, я и не говрю за всех.Malvina YaНу каких хотите видеть рядом, такими они и становятся, женятся то видят на ком, что значит не ухоженая женщина? Та что дома смывает макияж, одевает халатик и начинает уборку, готовку, ну так оденьте шпильки и помойте в них пол, или та которой мужчина не уделяет внимания и в целях экономии в ресторан приглашал в день свадьбы, или вы считаете что не ухоженая не принимает душ, не причесывается, сидит дома жрет и толстеет то что муж приготовит? Если мужчина хочет видеть красиво одетую, с маникюром, без матов и истерик, нужно вести себя подабающим образом, ну сводите в магазин, посоветуйте что ей лучше взять, выходите с ней на люди, чтоб ей жить хотелось для вас, ну и придется взять на себя часть работы по дому, не одни мужики устают на работе, только на женщинах вся домашняя работа, вы думаете так просто быть ухоженой на все сто, нет, нужно и салоны красоты и фитнес, вы задумывались что 24 часа не хватит, запросы то эвон какие, так что не все зависит от женщины, интересное кино, сами то мужики ухоженые? Из за щек ушей не видно, ну остальное и вам понятно, просто обратите в нимание хотя бы на прохожих.Виктор Белогорцевможно смыть макияж и причесаться, а можно остаться лохматой, халатик можно напялить драный и в заляпанный, а можно одеть чистый и акуратно заштопанный, почему бабьё считает уходом посещение салонов, а самостоятельно причесаться и наложить маску или нанести макияж это для них уже не уход за собою мужики видят многих а не только тех которые рядом с ними и составляют свое мнение не по одной которая рядом, а смотрят и на прохожих, поэтому я и говорю в основном оштукатуренные и перекроенные, но не ухоженныеMalvina YaЗнаете что, если у женщины есть приличный халатик, она не когда не оденет дранье, если она получает комплименты от мужа, она всегда будет стремиться быть опрятной и на высоте. Ну а если мужу все по хрену, руки опускаются на столько что уже и женщине все похрену.АИАлена ИвановаЕсли это уважащая себя женщина - она всегда ухоженная. Я не говорю про дорогу косметику, которая сейчас, кстати, немодна. А просто со вкусом одетая, ухоженная, знающая себе цену. Иначе тебя окружащие ценить не будут!((((ДенисУхоженная примет душ, причешется, подмоется, это основное для нормально мужа чё должно быть в жене. А если женатику всегда хотеть куклу с маникюром, это какой-то бзик который остался из детства. Недавно читал тему, мужики обсуждают ”красивую“ резиновую Зину, — ”А сколько стоит?... Ух ты, мне б такую!“. Я говорю, бляха-муха, вам чё живых баб не хватает? Говорю, лучше шлюху снять, но живую. Один отвечает вроде грамотно и как взрослый, — ”Шлюхи это не законно, а кукла своя, чистенькая и у себя дома.“ Я там обалдел, и зашедшие бабы писались от смеха.)))ДенисТакую ухоженность надо? )))ДенисЕсть выражение — накрасилась как проститутка. Согласна с таким утверждением?Виктор Белогорцевмужик женился и стех пор стал заикаться, утром увидел жену умытуюДенисТакую или нет?Malvina YaЕли мужчина козел, он и женщину старается под себя скроить. И почему вы решили что женщина требует денег, сейчас женщины самодостаточные, кстати ухоженые, умными стали, мужиков козлов содержать не хотят, вот они и бесятся. А посути муж должен заработать, а жена приготовить.Виктор Белогорцевhttps://www.youtube.com/watch?v=rAHXxrIz1AU&list=PLSx5uvoGWVzSteDiBPuM6IV1WM3_sirkDMalvina YaСказать вам нечего. А смеется тот кто смеется последний.Виктор Белогорцевпро оштукатуренных да перекроенных говорить только время убиватьДенис- Да, блин, женская логика! - Что ты хочешь этим сказать? - Крашеные волосы, нарисованные глаза, силиконовые сиськи, пластические операции! - И что? - Как что? А потом они говорят, что настоящих мужчин нет!Виктор БелогорцевТы ушла рано утром — Собралась в один миг. На подушке остался Твой зеленый парик. Ты оставила зубы, Не взяла в этот раз И контактные линзы И искусственный глаз. Накладные ресницы Не взяла ты с собой, Уши, брови и ногти, Аппарат слуховой, Две руки из пластмассы, Два протеза ноги, Две груди надувные И вставные мозги. Я сижу размышляю — До меня вдруг дошло: Раз все это осталось, Так чего же ушло?!!ДенисСнял мужик проститутку за 5 баксов. Она разделась, потом сняла с ноги протез, отстегнула накладную грудь, вынула вставную челюсть… Мужик поворачивается, чтобы уйти. - Ты что, котик, сбежать xочешь? - Нет, просто я член в другиx брюкаx забыл.Денис.Malvina YaУ меня на этот счет свои взгляды, а сказать я хочу - какой хочешь видеть женщину , такая она и станет. Женщина всегда следит за собой(бомжи и с вредными привычками не всчет) да бывает не уложишь волосы иногда, причин много, ребенок приболел или сама, или дела не позволяют, а вывод такой-есть мужики и они знают чего хотят от женщины, за таким как за каменной стеной, а есть прынцы, вроди и все хорошо и сама хороша, но тянет на сторону, такие королями уже ни когда не станут. Согласен?Malvina YaЭто вы о наших звездах звезданутых?)))Malvina Ya))))) юморист.Malvina YaДенис, обыкновенная женщина себе такую роскошь не позволит, она не думает как накачаться селиконом, она о семье думает и если муж ее замечает, это для нее счастье, а значит хочется жить, украшают женщину не крашкные ресницы, а блеск счастливых глаз.Виктор Белогорцевзвезды ла еще звизданутые меня не интересуют, только небесныеMalvina YaЕсть, но очень мало. Да женщины не все и не всегда ангелы.ДенисУ вас тут несколько комментариев мне, я не понял, это ответ на какой из моих нескольких.)))Malvina YaДа, ответMalvina YaДа, ответДенисМужики идиоты если соревнуются с бабой насчёт втягивания живота.))) Авторка попутала понятия, неухоженность и скромность. Если она скромная, не значит что неухоженная. А красивой она может быть просто от природы, хоть даже пьяная и помятая спросонья, такой и макияж не нужен, природа ей дала всё. Если серая мышь не боится показаться на людях без красок, значит у неё нет комплексов и она наоборот знает цену себе настоящей, не обманывает мужика макияжем. Я если вижу накрашенную красавицу, то НЕ могу дать оценку, я НЕ знаю какая она под краской, может на самом деле кикимора. А вот сам скромный характер уже делает её привлекательной, это всегда ценилось, пусть даже она внешне не очень.Анна AnmiБлин, у всех свои извращения! Я знала мужика, который реально хотел секса с немытыми женщинами, у которых сальные волосы! Слава богу, такого видела только одного))Комментировать
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