Медвежий угол

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"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов

"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов

Politiki.net Пока пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает каждого российского атлета ехать на Олимпиаду, и не важно что там, о России не будет напоминать ничего, а Томас Бах до сих пор не решил, кого из россиян он все-таки пустит в Париж, если конечно вообще пустит.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
И главное Россия  не должна платить взносы МОК ни копейки!
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4 час.
T EA
Ну и где тут решение ОКР, если это было требование МОК?
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4 час.
Сергей СПАТАРЬ
Пробежать глазами текст не значит что всё понял. Перечитывай и постарайся усвоить прочитанное.
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55 мин.

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