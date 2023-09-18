"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов

Politiki.net Пока пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает каждого российского атлета ехать на Олимпиаду, и не важно что там, о России не будет напоминать ничего, а Томас Бах до сих пор не решил, кого из россиян он все-таки пустит в Париж, если конечно вообще пустит.