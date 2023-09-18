"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов
Politiki.net
Пока пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает каждого российского атлета ехать на Олимпиаду, и не важно что там, о России не будет напоминать ничего, а Томас Бах до сих пор не решил, кого из россиян он все-таки пустит в Париж, если конечно вообще пустит.
Комментарии
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И главное Россия не должна платить взносы МОК ни копейки!
Ну и где тут решение ОКР, если это было требование МОК?
Пробежать глазами текст не значит что всё понял. Перечитывай и постарайся усвоить прочитанное.
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