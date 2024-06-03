Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что США продолжат оказывать поддержку Украине даже в том случае, если президентское кресло в Штатах снова займет экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
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