Аналитики дали прогноз о росте ключевой ставки перед заседанием ЦБ

Большинство экспертов считают, что Центробанк вновь поднимет ключевую ставку до конца года.Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 15 декабря, в очередной раз повысит ключевую ставку.
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