Животные тоже пьют: миф или реальность?

Ученые из Эксетерского университета уверены, что алкоголизм явление не только человеческое. Птицы, звери, насекомые и многие другие виды живых существ на нашей планете на протяжении миллионов лет целенаправленно ищут источники этанола.
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