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Ненависть к России, недвижимость на Манхэттене и в Лондоне

Ненависть к России, недвижимость на Манхэттене и в Лондоне

Как устроились на Западе потомки Никиты Хрущёва?Генсек Никита Хрущёв подарил Крым Украине, и его наследники продолжают славные традиции: живут за границей, покупают дорогую недвижимость в США, проклинают Россию, борются за инклюзивную экологию.

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Вячеслав Кудрявцев
гадюшник
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