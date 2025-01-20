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Калужские новости

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Соцсети: охранник калужского монастыря совратил третьеклассницу

Соцсети: охранник калужского монастыря совратил третьеклассницу

В соцсетях появилась информация, что 55-летний охранник Оптиной пустыни взят под стражу за совращение 9-летней девочкиВ соцсетях появилась информация, что 55-летний охранник Оптиной пустыни взят под стражу за совращение 9-летней девочки.

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