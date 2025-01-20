Соцсети: охранник калужского монастыря совратил третьеклассницу

В соцсетях появилась информация, что 55-летний охранник Оптиной пустыни взят под стражу за совращение 9-летней девочкиВ соцсетях появилась информация, что 55-летний охранник Оптиной пустыни взят под стражу за совращение 9-летней девочки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)