Анонсирован турнир “Dolphin Warcraft Championship Cup” по Warcraft 3: Reforged c призовым фондом 12 000 $С 8 по 16 декабря будет проходить турнир Dolphin Warcraft Championship Cup по Warcraft 3: Reforged от китайских организаторов.
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