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Ученые выяснили, что может помочь снизить боль при остеоартрите колена

Ученые выяснили, что может помочь снизить боль при остеоартрите колена

Небольшая корректировка положения стоп при ходьбе способна облегчить боль при остеоартрите коленного сустава и замедлить некоторые признаки повреждения хряща .

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