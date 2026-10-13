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Происшествия

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Заочно осужден наемник из Великобритании за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

Заочно осужден наемник из Великобритании за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации собраны доказательства, которые легли в основу приговора  по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Александра Мосса.

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