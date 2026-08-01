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В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

В Челябинской области локомотив сошел с рельсов. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 31 июля на стрелочном переводе подъездного пути ООО «Союзпищепром», примыкающем к железнодорожной станции Есаульская.

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