В Челябинской области локомотив сошел с рельсов. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 31 июля на стрелочном переводе подъездного пути ООО «Союзпищепром», примыкающем к железнодорожной станции Есаульская.
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