На 74-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Балтика» — «Динамо» судья Инал Танашев после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Артема Чистякова и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение.
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