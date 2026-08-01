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«Балтика» — «Динамо»: ВАР правильно вмешался, пенальти правильно назначен

На 74-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Балтика» — «Динамо» судья Инал Танашев после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Артема Чистякова и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение.

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