На 74-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Балтика» — «Динамо» судья Инал Танашев после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Артема Чистякова и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение.