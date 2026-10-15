Четверг, 15 октября, стал для Кремля днем масштабных управленческих и экономических решений. Президент России Владимир Путин подписал блок резонансных указов, регламентирующих работу стратегического сектора, силовых структур и перераспределение иностранных активов, а также выступил на пленарном заседании в рамках XXI форума-съезда «Деловой России».