Четверг, 15 октября, стал для Кремля днем масштабных управленческих и экономических решений. Президент России Владимир Путин подписал блок резонансных указов, регламентирующих работу стратегического сектора, силовых структур и перераспределение иностранных активов, а также выступил на пленарном заседании в рамках XXI форума-съезда «Деловой России».
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