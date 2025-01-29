Что произойдет после отмены военного положения в Украине? Юрист Николай Гольбин отвечает

Будут ли сняты все ограничения для мужчин автоматически? Откроются ли границы сразу после отмены военного положения? Какова роль международных факторов в этом процессе? Юрист Николай Гольбин в эфире ответил на вопросы, связанные с отменой военного положения в Украине.