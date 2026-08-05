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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подшибякина о Батракове: «Мечта Алексея попробовать себя где‑то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву»

Ирина Подшибякина, супруга Алексея Батракова , рассказала о мечте хавбека « Локомотива ». «Для него мечта — попробовать себя где‑то еще.

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