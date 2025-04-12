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Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днем космонавтики

Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днем космонавтики

Градоначальник Дмитрий Денисов утром 12 апреля обратился с поздравлением к калужанам: "С Днём космонавтики, калужане! 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл новую эру - эру пилотируемых космических полётов.

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