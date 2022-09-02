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Ford тестирует обновленный Transit в исполнении Courier: минивен получит серьезные модернизации. Шпионские фото

Ford тестирует обновленный Transit в исполнении Courier: минивен получит серьезные модернизации. Шпионские фото

На днях на дорогах общего пользования был замечен новый Ford Transit 2024 в исполнении Courier. Минивен получил довольно интересную маскировку, где передний бампер частично оставлен открытым, а ключевые детали спрятаны под камуфляжной пленкой.

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