Ford тестирует обновленный Transit в исполнении Courier: минивен получит серьезные модернизации. Шпионские фото

На днях на дорогах общего пользования был замечен новый Ford Transit 2024 в исполнении Courier. Минивен получил довольно интересную маскировку, где передний бампер частично оставлен открытым, а ключевые детали спрятаны под камуфляжной пленкой.
На днях на дорогах общего пользования был замечен новый Ford Transit 2024 в исполнении Courier. Минивен получил довольно интересную маскировку, где передний бампер частично оставлен открытым, а ключевые детали спрятаны под камуфляжной пленкой.
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