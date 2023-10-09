Скира: чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, заявка Италии и Турции осталась единственной после того, как Россия, претендовавшая на организацию и проведение европейского первенства, была исключена.
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