Скира: чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, заявка Италии и Турции осталась единственной после того, как Россия, претендовавшая на организацию и проведение европейского первенства, была исключена.