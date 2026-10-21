Компанию, которая научила весь мир снимать себя в прыжке, продают. Её акционерам заплатят $285 млн наличными — почти ровно во столько оценили пакет акций, полученный основателем за один 2014 год.
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