Рукотворную речку-вонючку убрали из Искитимского района

Жалобы на слив жидких бытовых отходов в близлежащий лесной массив стали поступать еще в 2023 году. Жители села Завьялово Искитимского района обратились в новосибирский «Народный фронт» с просьбой прекратить далеко не ароматную и совсем небезопасную для экологии историю.