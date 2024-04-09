День Конституции Республики Крым проводится в Российской Федерации 11 апреля 2024 года Анна Чернышова11 апреля 2024 года в Российской Федерации отмечается «День Конституции Республики Крым», установленный как официальный выходной день.
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