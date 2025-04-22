Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • дядя Вася
    Давно пора, лично знаком с северокорейскими специалистами, отличные профессионалы, очень трудолюбивы, не криминальны,...В Странах Азии не...
  • Иван Иванов
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  • Walery
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«У меня для вас новости»: Кедми напомнил Западу о способности России разгромить НАТО даже без ядерных ракет

«У меня для вас новости»: Кедми напомнил Западу о способности России разгромить НАТО даже без ядерных ракет

Запад во главе с США боится стратегического оружия России, но уверен в способности победить РФ конвенциональными средствами.

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