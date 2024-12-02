В Петербурге отсидевший за убийство пациент напал на врача скорой помощи

В Петербурге пьяный рецидивист напал на врача скорой, который приехал к нему по вызову.Около 11 часов утра накануне, 1 декабря, вневедомственной охране поступил сигнал от скорой помощи, которая приехала по вызову на улицу Савушкина,15.