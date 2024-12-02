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  • Влад Бонд
    Да все просто в этом диком капитализме- нет бабла, то тебя нигде не покажут и талант твой закопают. А бездарные блохе...Куда пропала Дина...
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    У нее сильный голос👍она умеет петь, не то что стадо из шоу бизнеса! Она порядочный человек, таким не место в грязном...Куда пропала Дина...
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В Петербурге отсидевший за убийство пациент напал на врача скорой помощи

В Петербурге отсидевший за убийство пациент напал на врача скорой помощи

В Петербурге пьяный рецидивист напал на врача скорой, который приехал к нему по вызову.Около 11 часов утра накануне, 1 декабря, вневедомственной охране поступил сигнал от скорой помощи, которая приехала по вызову на улицу Савушкина,15.

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